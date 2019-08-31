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«Ливерпуль» одержал четвёртую подряд победу в АПЛ, разгромив «Бёрнли»

«Ливерпуль» одержал четвёртую подряд победу в АПЛ, разгромив «Бёрнли»
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт открыл нападающий «Бёрнли» Крис Вуд, отправив мяч в свои ворота на 33-й минуте. До свистка на перерыв преимущество мерсисайдцев увеличил форвард Садио Мане, отличившийся после передачи нападающего Роберто Фирмино. На 80-й минуте Фирмино довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал форвард Мохамед Салах.

Победная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. Ранее команда Юргена Клоппа обыграла лондонский «Арсенал» (3:1), «Саутгемптон» (2:1) и «Норвич Сити» (4:1).

«Ливерпуль», набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Бёрнли» (4) занимает 11-е место.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
31 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Вуд – 33' (автогол)   0:2 Мане – 37'   0:3 Фирмино – 80'
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