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Цорн: мы рады, что Крал решил присоединиться к красно-белой семье!

Цорн: мы рады, что Крал решил присоединиться к красно-белой семье!
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход в стан красно-белых полузащитника «Славии» Алекса Крала.

«Мы рады, что Алекс Крал решил присоединиться к красно-белой семье! Это один из наиболее талантливых представителей своего поколения на позиции центрального полузащитника.

Мы давно вели Крала, и в нашем шортлисте опорников он был на верхней строчке. При этом чех является универсальным игроком, может сыграть как в обороне, так и ближе к атакующей группе. В свой 21 год он уже является игроком сборной Чехии и обладает большим потенциалом для совершенствования своих ключевых навыков, среди которых отбор, техника и первый пас. Мы подписали с Кралом 5-летний контракт и связываем с игроком серьёзные планы по развитию клуба", — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

Крал: спасибо, «Спартак», за то, что поверил в меня!
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