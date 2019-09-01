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Шишкин отказался переходить в «Марибор»

Шишкин отказался переходить в «Марибор»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Словенский «Марибор» сделал официальное предложение защитнику московского «Торпедо» Роману Шишкину. Официальный запрос также поступил и руководству «автозаводцев».

«Марибор» был готов воспользоваться опцией в контакте футболиста, по которой игрок может покинуть московский клуб при наличии предложения их зарубежных клубов.

Несмотря на то что Шишкину предложили зарплату, в несколько раз превышающую условия контракта Романа с «Торпедо», игрок отказался переходить в «Марибор». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Шишкина всё устраивает в «Торпедо», игрок вместе с командой рассчитывает вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

Шишкин выступал за «Краснодар» с 2017 по 2019 год. Этим летом «быки» сообщили о досрочном расторжении соглашения с хавбеком по обоюдному согласию. В августе 2019 года Шишкин стал игроком «Торпедо».

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