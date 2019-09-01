Источник: защитник «Бенфики» Лысцов перешёл в «Крылья Советов»
Российский защитник лиссабонской «Бенфики» Виталий Лысцов перешёл в самарские «Крылья Советов», утверждает A Bola.
Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста с российским клубом не разглашаются.
24-летний Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015 года перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.
«Крылья Советов», набрав семь очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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