Источник: защитник «Бенфики» Лысцов перешёл в «Крылья Советов»

Российский защитник лиссабонской «Бенфики» Виталий Лысцов перешёл в самарские «Крылья Советов», утверждает A Bola.

Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста с российским клубом не разглашаются.

24-летний Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года он перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015 года перебрался в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один гол.

«Крылья Советов», набрав семь очков, занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.