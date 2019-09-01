«Лацио» — «Рома»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 сентября в 19:00

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступят Чиро Карбоне и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Джанлука Рокки.



В 1-м туре чемпионата Италии римский «Лацио» на выезде разгромил «Сампдорию» со счётом 3:0, а «Рома» сыграла вничью с «Дженоа» (3:3). Лидером соревнований на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 6 очков в 2 матчах.



С расписанием итальянской Серии А сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».