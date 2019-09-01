Мешков отменил гол Бакаева в матче «Спартак» — «Зенит» после просмотра VAR

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» главный арбитр Виталий Мешков из Дмитрова отменил гол, забитый полузащитником красно-белых Зелимханом Бакаевым.
Хавбек хозяев отличился результативным ударом на 32-й минуте встречи. Однако после просмотра видеоповтора судья отменил взятие ворот, так как Бакаев в моменте с голом подыграл мяч себе рукой.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 37-й минуте игры счёт не открыт.
Ассистентами Мешкова на матче работают Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).
«Зенит» и «Спартак» набрали по 14 очков и занимали после 7 туров 4-е и 5-е места в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги соответственно.
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