Цорн: думаю, Промеса вернуть реально

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о возможности возвращения в стан красно-белых вингера амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.

«Реально ли вернуть Промеса? Я думаю, да. Что касается Глушенкова, то Максим остаётся», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» после 8 туров занимает 6-е место. В активе красно-белых 14 очков.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вместе с клубом стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал бронзовые медали в сезоне-2017/18 и выиграл Суперкубок России в 2017 году. В августе 2018 года «Спартак» продал Промеса в «Севилью» за € 20 млн.