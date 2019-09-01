Сафин: такая игра «Спартака» — уровень второй лиги Испании

Бывший российский теннисист, болельщик московского «Спартака» Марат Сафин остался недоволен игрой красно-белых в домашнем матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Не очень хочется говорить жёстко о «Спартаке», но скажу правду: все ведь видели, сколько зрителей собралось. Ни мастерства, ни физухи, ни рисунка, ни борьбы — ничего абсолютно. Думаю, ребята сами это понимают. Может, это начало сезона, но такая игра — уровень второй лиги Испании. Очень слабенько, к сожалению. Если нет мастерства, надо, конечно, бегать. Это не мои слова, это слова Лобановского.
Мастерство — это стабильность. Если нет стабильности, значит, это не мастерство. Это другое. Шюррле, может, и хороший игрок, но нельзя же ошибаться на километра два над перекладиной. Не тот уровень. Ребята получают не 100 тысяч долларов в год, а получают миллионы. Можно хоть в створ ворот попасть? Я немного эмоционален, но мне обидно смотреть на всё это страдание.
Что касается «Зенита», то у них было шансов побольше, ребята уже сыгранные, классом повыше. Хотя мастерством особо не блещут, но организованная команда. Не надо всё время попадать в девятки. Они стабильны. Не надо там треск-блеск. Наши побежали куда-то вначале, сдохли в середине первого тайма, и всё закончилось», — передаёт слова Сафина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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