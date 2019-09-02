Грицаенко перешёл из «Краснодара» в «Тамбов» на правах аренды

Защитник «Краснодара» Алексей Грицаенко перешёл в «Тамбов» на правах аренды.
«Футбольные клубы «Краснодар» и «Тамбов» согласовали все детали аренды Алексея Грицаенко, которая продлится до окончания сезона 2019/20», — сообщается в официальном «Твиттере» краснодарского клуба.
Грицаенко начинал карьеру в родном Владивостоке в Центре подготовки футболистов ФК «Луч-Энергия». За основной состав приморцев он провёл два сезона в ФНЛ и сыграл 50 матчей. Летом 2017 года подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист пять раз вошёл в заявку команды на матчи Премьер-Лиги, но на поле не выходил.
После 8 туров Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Тамбов» идёт последним (5 очков).
- 2 сентября 2019
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