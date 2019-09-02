Ерохин: со «Спартаком» несколько раз сменил позицию, играл с Дзюбой в нападении

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

«У нас не бывает простых игр. Каждая команда выходит на игру с «Зенитом» как на последний бой. «Зенит» — чемпион России, он для всех является раздражителем. Каждая команда, несмотря на статус и уровень, всегда отдаётся на 200 процентов в играх против «Зенита».

Конечно, мы недовольны результатами предыдущих матчей (с «Уфой» и «Ахматом» — прим. «Чемпионата»). Сейчас есть пауза на сборные, так что есть время поработать над ошибками и, когда команда соберётся в полном составе, готовиться к следующим играм.

В обороне вчера «Зенит» сыграл достаточно строго, во время штрафных были готовы помочь вратарю, Лунёв хорошо выручал. Игрокам «Спартака» было тяжело проникать в нашу штрафную, поэтому приходилось бить издалека.

У меня хорошая статистика оборонительных действий на правом фланге? Я выходил вместо Ригони, когда счёт был уже 1:0. Непросто выходить по ходу матча такого накала. Важно было выигрывать борьбу, прессинговать, поддерживать атаку и подбор – тренер сказал, что в этом команде нужно помочь. Мне свойственно всегда идти в отбор, бороться за мяч. По ходу матча я несколько раз менял позицию на поле – и в игре на каждой из них была своя специфика. Нужно было быстро адаптироваться. После замены Азмуна я стал играть с Дзюбой в нападении. Конечно, мне комфортнее играть ближе к атаке, но на поле я вышел с большим желанием помочь команде там, где будет нужно – и на фланге, и в атаке, и в обороне. Поэтому когда в конце матча нужно было опуститься ближе к своим воротам и помогать защитникам, я без проблем это сделал», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.