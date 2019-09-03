«Оренбург» из-за травмы исключил защитника из заявки на РПЛ
В связи с тяжёлой травмой защитника «Оренбурга» Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, по согласованию с самим футболистом он был временно исключён из заявки оренбургской команды на участие в осенней части РПЛ (в Российскую Премьер-Лигу предоставлено медицинское заключение).
«Желаем Эди здоровья и ждём скорейшего его возвращения в состав команды», — говорится на официальном сайте оренбургской команды.
«Оренбург» после восьми матчей занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги 15-е место, имея в активе пять очков. В 9-м туре оренбуржцы сыграют на своём поле с «Рубином».
Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
«Оренбург» объявил о переходе израильского защитника
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