Игбун и Хильемарк выбрали игровые номера в «Динамо»

«Динамо» в социальной сети сообщило, под какими номерами в нынешнем сезоне будут выступать новички, пополнившие команду в летнее трансферное окно.

«Cильвестр Игбун в сезоне-2019/20 будет выступать под 10-м номером, Оскар Хильемарк – под 88-м», — говорится в официальном «твиттере» бело-голубых.

Арендное соглашение Игбуна включает в себя право последующего выкупа игрока. Срок действия соглашения не сообщается. В сезоне-2018/19 нигерийский футболист сыграл 29 матчей и забил 10 голов в чемпионате России, став лучшим бомбардиром клуба.

27-летний Хильемарк является воспитанником «Эльфсборга». В «Дженоа» он перешёл в январе 2017 года из «Палермо» на правах аренды за € 300 тыс. Через полгода генуэзский клуб выкупил трансфер футболиста за € 2,5 млн. В прошлом сезоне шведский хавбек принял участие в 17 матчах итальянской Серии А (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча.