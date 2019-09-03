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Цорн: хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были равными ко всем в РПЛ

Цорн: хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были равными ко всем в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал итоги сегодняшнего общего собрания клубов Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ. На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу «Матч ТВ» как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

Позиция ФК «Спартак-Москва» по обоим вопросам схожа — мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ», — приводятся слова Цорна в телеграм-канале «Спартака».

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