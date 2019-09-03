Тренер сборной Норвегии сравнил хавбека «Ростова» с Месси

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек сравнил полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Норманн повыше Месси. Мне кажется, что его рост 177 см. Но у него очень низкий центр тяжести. Если сравнивать с Месси, когда дело доходит до центра тяжести… Он фантастический игрок, когда у него мяч», — приводит слова Лагербека VG.

«Не думаю, что тренер сравнивал меня с Месси, но я понимаю о чём речь. У меня низкий центр тяжести», — сказал Норманн.

Норманн перешёл в «Ростов» из «Брайтона» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне 23-летний норвежец принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал одну результативную передачу.