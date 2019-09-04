«Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать домашние игры

Болельщик шотландского клуба «Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба. Фаната забанили за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика» Скотта Брауна, сообщается в The Sun.
2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в первом в сезоне «Дерби старой фирмы» со счётом 2:0. Расстроенный фанат «рейнджеров» настолько огорчился, что решил подождать, когда со стадиона будут выходить футболисты. Дождавшись капитана «кельтов», он не нашёл ничего лучшего, чем прокричать ему: «Как твоя сестра?». Сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.
Представители «Рейнджерс» сразу после случившегося объявили, что болельщику до конца жизни нельзя посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».
Противостояние «Рейнджерс» и «Селтик», представляющих Глазго, считается одним из самых острых в Европе. Клубы соревнуются друг с другом по количеству чемпионских титулов в Шотландии. Пока в этом противостоянии впереди «Рейнджерс» — 54 кубка против 50.
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