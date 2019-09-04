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Фабрегас: ещё один такой игрок в футболе, как Месси? Это кажется немыслимым

Фабрегас: ещё один такой игрок в футболе, как Месси? Это кажется немыслимым
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас почти не верит в то, что в футболе появится ещё один игрок, похожий на его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси.

«Будет ли в футболе ещё один такой игрок, как Месси? Это кажется немыслимым. Мы видели Роналдо, Роналдиньо, невероятных людей со своей магией, но Месси был лучшим в течение 15 лет. Это его 17-й сезон, и с 18 лет он лучший. Я видел невероятные вещи: каждые три дня забивать голы, ездить в Аргентину, возвращаться и оформить хет-трик. Это не нормально, поверьте мне», — приводит слова Фабрегаса AS.

Напомним, ранее форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем приза Фонда папы римского Франциска по итогам чемпионата Южной Америки 2019 года.

Кроме того, Месси вместе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком вошёл в список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола.

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