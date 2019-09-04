Медведев поделился планами «Зенита» на зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“, — приводит слова Медведева Радио „Зенит“.
Напомним, летом состав петербургской команды пополнили нападающий «Барселоны» Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, а также вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 2-е место. В активе сине-бело-голубых 17 очков. «Краснодару», который лидирует в чемпионате, подопечные Сергея Семака уступают лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Медведев оценил итоги трансферной кампании «Зенита»
- 4 сентября 2019
-
17:54
-
17:49
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:24
-
17:14
-
16:53
-
16:44
-
16:40
-
16:34
-
16:05
-
16:05
-
15:38
-
15:31
-
15:19
-
15:05
-
14:59
-
14:39
-
14:39
-
14:18
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:41
-
13:19
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
12:53
-
12:53
-
12:46
-
12:30
-
12:28
-
12:06
Партнерский контент