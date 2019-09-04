Медведев поделился планами «Зенита» на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Держим в уме зимнее трансферное окно, есть возможность и планы по приобретению игрока на роль „десятки“, — приводит слова Медведева Радио „Зенит“.

Напомним, летом состав петербургской команды пополнили нападающий «Барселоны» Малком, защитники Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев и Йордан Осорио (на правах аренды), полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин, а также вратарь «Сарпсборга» Александр Васютин.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает 2-е место. В активе сине-бело-голубых 17 очков. «Краснодару», который лидирует в чемпионате, подопечные Сергея Семака уступают лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.