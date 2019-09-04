ЦСКА предлагал Боласье зарплату свыше € 4 млн в год

В летнее трансферное окно московский ЦСКА пытался подписать форварда «Эвертона» Янника Боласье.
Как сообщает Daily Mail, «армейский» клуб сделал выгодное предложение 30-летнему нападающему «ирисок». ЦСКА был готов платить футболисту свыше € 4,3 млн в год, которые он зарабатывал в «Эвертоне». Однако форвард отказался перебираться в Россию из-за опасений стать жертвой нападок на расовой почве.
В итоге нападающий на правах аренды перешёл в лиссабонский «Спортинг».
Боласье подписал контракт с «Эвертоном» в августе 2016 года. Он сыграл за клуб 32 матча и забил 2 мяча. 30-летний форвард в прошлом сезоне играл в аренде за «Андерлехт» (17 матчей, 6 голов, 3 передачи) и «Астон Виллу» (21, 2, 5).
Яник является игроком национальной команды ДР Конго с 2013 года. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.
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