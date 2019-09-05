Фабрегас рассказал, в чём заключается феноменальность Мбаппе

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оценил талант нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, отметив, что в будущем форвард станет одним из лучших игроков мира.

«Он – феномен. И определённо станет лучшим игроком в мире в будущем. Я всегда думаю, как полузащитник, если бы он был передо мной, я бы всё время снабжал его передачами. Килиан не только быстрый и взрывной, он также очень умно выбирает позицию.

У него идеальное чувство момента. Диего Коста и Тьерри Анри были особенно в этом хороши. Но Мбаппе выделяет его голод, он знает, как использовать свои способности», — приводит слова Фабрегаса Goal.com.

Ранее Фабрегас заявил, что не верит в появление в футболе игрока, похожего на его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси.