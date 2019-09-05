Рамос забил 8-й гол в 9 последних матчах в составе сборной Испании

Капитан сборной Испании Серхио Рамос открыл счёт в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Румынии.
На 29-й минуте встречи 33-летний защитник реализовал пенальти, который был назначен за фол Чиприана Дяка на Даниэле Себальосе. Для Рамоса этот гол стал 8-м в 9 последних играх в составе сборной Испании. Ранее он поразил ворота хорватов (матч Лиги наций), валлийцев (товарищеская встреча), англичан (Лига наций), снова хорватов (Лига наций) и норвежцев (отбор Евро-2020). После этого он не забил Мальте (отбор Евро-2020) и отметился результативными ударами в играх того же отбора Евро-2020 с Фарерскими островами и Швецией.
Матч с румынами стал для Рамоса 166-м в составе сборной Испании. На его счету 21 результативный удар.
- 5 сентября 2019
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