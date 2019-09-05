Израиль и Северная Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Израиля и Северной Македонии сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «Тернер» в городе Беэр-Шева. Итоговый счёт матча — 1:1.

Оба мяча в игре были забиты после перерыва. На 55-й минуте хозяев вперёд вывел результативный удар Эрана Захави. Однако через девять минут Ариян Адеми с передачи Эгзияна Алиоски восстановил паритет.

В турнирной таблице группы G лидирует Польша, выигравшая все четыре матча. Израиль занимает второе место, набрав в пяти играх восемь очков. Далее расположились Австрия (6 очков, 4 матча), Северная Македония (5, 5), Словения (5, 4) и Латвия (0, 4).

Напомним, напрямую на чемпионат Европы выйдут по две лучшие сборные из каждой групп. Ещё четыре участника финальной части турнира определятся в Лиге наций.