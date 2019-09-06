Сборная Дании одержала крупнейшую победу в гостях с 1913 года
Сборная Дании в рамках квалификационного раунда Евро-2020 разгромно обыграла национальную команду Гибралтара — 6:0. Для Дании эта победа стала крупнейшей в гостях за более чем 100 лет — с 1913 года. когда датчане переиграли шведов в товарищеском матче со счётом 10:0.
Лидер датской сборной Кристиан Эриксен реализовал два 11-метровых удара и отдал голевой пас. Также отметился дублем нападающий Кристиан Гиткьяер. Ещё по одному мячу забили полузащитники Роберт Сков и Томас Делейни.
В другом матче группы D Ирландия сыграла вничью со Швейцарией — 1:1.
Набрав 8 очков, команда Оге Харейде отстает от лидера группы D Ирландии на 3 балла и имеет одну игру в запасе.
Гибралтар проиграл все матчи и замыкает турнирную таблицу.
Ирландия и Швейцария сыграли вничью, Дания разгромила Гибралтар
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