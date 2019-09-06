Бразильский защитник «Шахтёра» отказался от приглашения в сборную Украины

Бразильский защитник «Шахтёра» Исмаили сообщил, что он отклонил приглашение от выступления за сборную Украины, которое ему сделал главный тренер команды Андрей Шевченко.



«Знаю Андрея Шевченко. Мы знакомились. Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла.



Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко. Я всегда следил за «Миланом», когда он играл там. Для меня он был кумиром. И предложение от него вызвало у меня большую радость.



Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался со своей семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины.



Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив», — приводит слова Исмаили Tribuna.



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