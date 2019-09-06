Шотландия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 сентября в 21:45
Сегодня, 6 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырёх матчах девять очков. Шотландцы имеют в активе шесть очков и занимают четвёртое место.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Отбор на Евро-2020: сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
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