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Шотландия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 сентября в 21:45

Шотландия — Россия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 6 сентября в 21:45
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 6 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Шотландии и России. Встреча пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. В роли его ассистентов выступят Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Резервный рефери — Яннис Пападопулос.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырёх матчах девять очков. Шотландцы имеют в активе шесть очков и занимают четвёртое место.

С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Отбор на Евро-2020: сборная России сыграет с шотландцами в белой форме
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