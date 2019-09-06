Матч отбора Евро-2020 между Россией и Казахстаном рассудят арбитры из Черногории

УЕФА на своём официальном сайте назвал арбитров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана.
Встречу, которая состоится в понедельник, 9 сентября, рассудит черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. В роли его ассистентов выступят Милован Джукич и Йовица Татар. Резервный рефери — Милован Милачич.
Матч между сборными и России и Казахстана состоится в Калининграде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45.
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в четырёх матчах девять очков. Казахстанцы имеют в активе шесть очков и занимают третье место.
С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».
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