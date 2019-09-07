Платини: я вернусь в футбол

В июне этого года Мишель Платини стал участником коррупционного скандала, в результате которого он был отстранен от футбольной деятельности. Но Платини уверяет, что обязательное вернется в футбол.



«Я вернусь в футбол, обязательно. Я стал жертвой заговора, в котором виновны люди из ФИФА и швейцарской прокуратуры. Но я не обвиняю власти Швейцарии, не поймите меня неправильно. Я хочу написать книгу, в которой расскажу всю правду об этой ситуации», — приводит слова Платини France Football.



Суть скандального вопроса заключается в голосования за право проведения чемпионата мира-2022, который в итоге достался Катару. Считается, что Катар получил это право незаконно. Уже 7 октября срок действия отстранения француза подойдет к концу.



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