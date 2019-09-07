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«Шинник» обыграл «Томь», «Чертаново» и «Нефтехимик» не выявили победителя

«Шинник» обыграл «Томь», «Чертаново» и «Нефтехимик» не выявили победителя
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 36-й минуте счёт открыл полузащитник «Шинника» Никита Дроздов. В начале второго тайма, на 46-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота томского клуба, который успешно реализовал нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. Через три минуты хавбек «Томи» Николай Калинский отправил в ворота хозяев единственный мяч.

В других матчах тура ФНЛ «Чертаново» дома сыграло вничью с «Нефтехимиком» (2:2), а «Нижний Новгород» переиграл «Армавир» (1:0).

С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
07 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 1
Томь
Томск
1:0 Дроздов – 36'   2:0 Низамутдинов – 46' (пен)   2:1 Калинский – 49'
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
07 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Чертаново
Москва
Окончен
2 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хубаев – 9'   1:1 Герчиков – 19'   1:2 Уридия – 77'   2:2 Цыпченко – 84'
Удаления: нет / Макаров – 72'
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
07 сентября 2019, суббота. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Армавир
Армавир
1:0 Темников – 60'
Удаления: Морозов – 50' / нет
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