«Шинник» обыграл «Томь», «Чертаново» и «Нефтехимик» не выявили победителя

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал «Томь». Встреча состоялась на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 36-й минуте счёт открыл полузащитник «Шинника» Никита Дроздов. В начале второго тайма, на 46-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота томского клуба, который успешно реализовал нападающий ярославской команды Эльдар Низамутдинов. Через три минуты хавбек «Томи» Николай Калинский отправил в ворота хозяев единственный мяч.



В других матчах тура ФНЛ «Чертаново» дома сыграло вничью с «Нефтехимиком» (2:2), а «Нижний Новгород» переиграл «Армавир» (1:0).



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