Родригес: я не получил травму в матче с Северной Ирландией

Нападающий сборной Люксембурга и киевского «Динамо» Жерсон Родригес прокомментировал состояние своего здоровья после инцидента в товарищеском матче с Северной Ирландией (0:1), в котором он получил удар.



«Чувствую себя замечательно. Я не получил травму в матче с Северной Ирландией. Да, после того как меня сбил игрок сборной Северной Ирландии, было очень больно и боль долго не проходила. Но со мной всё в порядке. Тренируюсь с командой в привычном режиме. Буду в полной боевой готовности к матчу с Сербией и смогу принять участие в этом сражении.



Моя форма в оптимальном состоянии», — приводит слова Родригеса пресс-служба «Динамо» Киев.

Единственный гол в свои ворота в прошедшем матче забил защитник сборной Люксембурга Кевин Мальже.