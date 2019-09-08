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Родригес: я не получил травму в матче с Северной Ирландией

Родригес: я не получил травму в матче с Северной Ирландией
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий сборной Люксембурга и киевского «Динамо» Жерсон Родригес прокомментировал состояние своего здоровья после инцидента в товарищеском матче с Северной Ирландией (0:1), в котором он получил удар.

«Чувствую себя замечательно. Я не получил травму в матче с Северной Ирландией. Да, после того как меня сбил игрок сборной Северной Ирландии, было очень больно и боль долго не проходила. Но со мной всё в порядке. Тренируюсь с командой в привычном режиме. Буду в полной боевой готовности к матчу с Сербией и смогу принять участие в этом сражении.

Моя форма в оптимальном состоянии», — приводит слова Родригеса пресс-служба «Динамо» Киев.

Единственный гол в свои ворота в прошедшем матче забил защитник сборной Люксембурга Кевин Мальже.

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