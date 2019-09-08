Сын Райта-Филлипса подписал контракт с «Манчестер Сити»

Вингер Димарджио Райт-Филлипс, сын бывшего полузащитника «Челси» и сборной Англии Шона Райта-Филлипса, подписал контракт с «Манчестер Сити».



«Счастлив подписать профессиональный контракт. Впереди много серьёзной работы», — написал Димарджио на странице в «Инстаграме».

17-летний футболист выступает в составе юношеской команды «Манчестер Сити». В сезоне-2018/19 вингер принял участие в 22 матчах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.



Шон Райт-Филлипс является воспитанником «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Хавбек начал карьеру в стане «горожан» в 1999 году. Спустя шесть лет Шон перешёл в лондонский «Челси», а через три года вернулся в «Сити». Позже он выступал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Финикс Райзинг». В августе 2019 года хавбек объявил о завершении карьеры.