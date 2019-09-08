Клопп: «Бавария» и Коутиньо хорошо подойдут друг другу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход своего бывшего подопечного полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию».
«Коутиньо — игрок мирового класса. Это хороший трансфер для «Баварии» и Бундеслиги. Когда я впервые услышал об этом, то подумал, что „Бавария“ и Коутиньо хорошо подойдут друг другу.
Это может прозвучать странно, но у нас не было достаточно денег, чтобы заполучить его. Мы уже потратили все деньги, которые получили за трансфер Филиппе. Я сказал ему лично, что он и «Бавария» подойдут друг другу", — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Bild.
Напомним, что «Бавария» арендовала 27-летнего Коутиньо за € 8,5 млн до лета 2020 года. По истечении этого срока немецкий клуб будет иметь право выкупить хавбека за € 120 млн.
- 8 сентября 2019
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