Кикнадзе: Венгер относится с огромным уважением к России

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, зачем встречался с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
«Мне интересно мнение Венгера по поводу того, что происходит в европейском футболе. Также, например, я встречался с руководством «Барселоны» и «Реала». Венгер как преемник Сёмина? Он относится с огромным уважением к России. У него же отличные отношения с Алишером Бурхановичем (Усмановым. – Прим. «Чемпионата»). У него есть представление о том, что происходит в Европе, что нужно для нормального выступления в Лиге чемпионов. Венгер – яркий специалист, который ещё не сказал последнего слова. Сейчас он рассматривает предложение ФИФА.
Венгер не сказал последнего слова в тренерской работе, она его точно интересует. Будет ли это Россия или Европа – вопрос времени и его собственного решения. Он абсолютно самостоятельный и независимый человек, если почувствует вызов, то финансовая сторона не будет для него первостепенной», — сказал Кикнадзе, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Полностью интервью с Василием Кикнадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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