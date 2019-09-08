Рамос догнал Касильяса по числу матчей за сборную Испании
Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос проводит свой 167-й матч за национальную команду, благодаря чему догнал по этому показателю рекордсмена Икера Касильяса.
Рамос вышел в стартовом составе в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Фарерских островов (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Следующий матч сборная Испании проведёт 12 октября на выезде с командой Норвегии. Таким образом, через месяц Рамос может стать рекордсменом испанской национальной команды.
33-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года и в 167 матчах стал автором 21 забитого мяча. В составе национальной сборной футболист становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а в 2010 году стал победителем чемпионата мира.
Рамос вошёл в десятку лучших бомбардиров сборной Испании
- 8 сентября 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:39
-
23:37
-
23:06
-
22:49
-
22:40
-
22:20
-
22:11
-
21:46
-
21:30
-
21:26
-
21:14
-
21:07
-
20:53
-
20:36
-
20:27
-
20:17
-
20:16
-
19:52
-
19:52
-
19:42
-
19:41
-
19:16
-
19:13
-
18:56
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:17
-
18:14
-
17:55
-
17:53
-
17:38
-
17:35
Партнерский контент