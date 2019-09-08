Рамос догнал Касильяса по числу матчей за сборную Испании

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос проводит свой 167-й матч за национальную команду, благодаря чему догнал по этому показателю рекордсмена Икера Касильяса.

Рамос вышел в стартовом составе в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Фарерских островов (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Следующий матч сборная Испании проведёт 12 октября на выезде с командой Норвегии. Таким образом, через месяц Рамос может стать рекордсменом испанской национальной команды.

33-летний Рамос выступает за сборную Испании с 2005 года и в 167 матчах стал автором 21 забитого мяча. В составе национальной сборной футболист становился чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах, а в 2010 году стал победителем чемпионата мира.