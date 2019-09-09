Пукки: попадание на чемпионат Европы — мечта для сборной Финляндии

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал поражение в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Италии (1:2). В этой встрече форвард отметился голом, реализовав пенальти на 72-й минуте.
«Очевидно, что у Италии было больше шансов, но мы вернулись в игру, сравняли счёт и хотели заработать хотя бы одно очко. Можно сказать, что Италия заслужила победу.
Может ли Финляндия претендовать на первый чемпионат Европы в своей истории? Это наша мечта. У нас есть четыре игры, и мы действительно хотим это сделать. Есть хороший шанс, но нам нужно набрать ещё несколько очков», — приводит слова Пукки Rai Sport.
Италия, набрав 18 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы J. Финляндия (12) — на 2-м месте.
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