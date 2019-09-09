Марадона: после моих слов Месси вообще не промахивается со штрафных

Легендарный футболист, а ныне главный тренер «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона рассказал, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси учился исполнять штрафные удары во времена их совместной работы в сборной Аргентины.



«Я тренировал лучшего – Месси. Никто не сможет убедить меня в обратном, потому что Лео мог пройти пятерых соперников – он феномен. Но у него была проблема со штрафными ударами. По окончании каждой тренировки мы оставляли Лео и давали ему практиковать стандарты. Тогда он начал попадать в штангу.



Я не учил его исполнять штрафные. Он спросил меня, как мне удавалось забивать в таких ситуациях. Я сказал: «Тебе нужно просто бить в центр мяча. Мне не дадут «Оскар» за то, что я научу тебя этому». Тогда он ответил: «Но я бью в середину, и мяч летит в разные стороны». Я сказал: «Не волнуйся, у тебя получится». И теперь он вообще не промахивается со штрафных», — цитирует Марадону Goal.com.

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