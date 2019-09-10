Федерацию футбола Франции накажут за задержку начала игры с Албанией

Федерация футбола Франции будет наказана за то, что начало отборочного матча Евро-2020 против команды Албании было задержано. Как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому инциденту возбуждено дисциплинарное дело. Федерации футбола Франции грозит штраф в € 10 тыс. либо предупреждение. Дело будет рассмотрено 19 сентября или 17 октября.



Матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Франция — Албания начался в Сен-Дени с задержкой из-за казуса с гимном гостей.



Сотрудники стадиона «Стад де Франс» вместо гимна Албании включили гимн Андорры или Черногории. Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч, пока на арене не прозвучал правильный гимн.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».