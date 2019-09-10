Агент Жонатаса: мы слушаем предложения от российских клубов
Джейрон Фелисиану, агент бразильского нападающего Жонатаса, сообщил, что он ведёт переговоры о переходе форварда в один из российских клубов.
«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», — приводит слова Фелисиану Sport24.
В данный момент 30-летний Жонатас является свободным агентом. Футболист имеет право перейти в любой клуб бесплатно. Заявить игрока можно даже несмотря на закрытие трансферного окна.
Жонатас ранее уже играл в России. С 2016 по 2017 год он выступал за «Рубин». В составе казанского клуба форвард принял участие в 35 матчах, в которых стал автором 15 забитых мячей. Последним клубом игрока был немецкий «Ганновер».
Экс-игрок «Рубина» Жонатас, имеющий статус свободного агента, находится в Москве
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