Агент Жонатаса: мы слушаем предложения от российских клубов

Джейрон Фелисиану, агент бразильского нападающего Жонатаса, сообщил, что он ведёт переговоры о переходе форварда в один из российских клубов.

«Мы с Жонатасом до сих пор слушаем предложения по контракту от российских клубов. ЦСКА или «Динамо»? Пока не знаю, где именно он окажется», — приводит слова Фелисиану Sport24.

В данный момент 30-летний Жонатас является свободным агентом. Футболист имеет право перейти в любой клуб бесплатно. Заявить игрока можно даже несмотря на закрытие трансферного окна.

Жонатас ранее уже играл в России. С 2016 по 2017 год он выступал за «Рубин». В составе казанского клуба форвард принял участие в 35 матчах, в которых стал автором 15 забитых мячей. Последним клубом игрока был немецкий «Ганновер».