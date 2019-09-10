Азар и Хамес вернулись к тренировкам в общей группе «Реала»

Полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».



Напомним, Азар получил мышечное повреждение бедра 16 августа на тренировке. Позже стало известно, что полузащитник покинул расположение сборной Бельгии, так как не сумел восстановиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Шотландии.



Хамес травмировал правую камбаловидную мышцу в конце августа текущего года. По прогнозам врачей, колумбийский игрок должен был восстановиться за 2-3 недели.



Оба футболиста должны быть готовы к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который состоится 14 сентября.