Азар и Хамес вернулись к тренировкам в общей группе «Реала»

Полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».
Напомним, Азар получил мышечное повреждение бедра 16 августа на тренировке. Позже стало известно, что полузащитник покинул расположение сборной Бельгии, так как не сумел восстановиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино и Шотландии.
Хамес травмировал правую камбаловидную мышцу в конце августа текущего года. По прогнозам врачей, колумбийский игрок должен был восстановиться за 2-3 недели.
Оба футболиста должны быть готовы к матчу 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте», который состоится 14 сентября.
- 10 сентября 2019
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