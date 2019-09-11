Матч Кубка России «Енисей» — «Зенит» перенесён по просьбе сине-бело-голубых

Матч 1/16 Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» состоится в Красноярске 24 сентября, а не 25 или 26, как было запланировано заранее. Причина в том, что петербургскому клубу необходим лишний день отдыха перед матчем Российской Премьер-лиги с «Локомотивом», который пройдёт в Москве 28 сентября.
«Я бы не хотел говорить про административный ресурс. «Зенит» сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и красноярский «Енисей» пошли навстречу. Мы за российский футбол», — цитирует главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева «Сибновости — Красноярск».
Красноярцы уже попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» — игра пройдёт не 21, а 20 сентября. Матч между «Енисеем» и «Зенитом» пройдёт на Центральном стадионе.
- 11 сентября 2019
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