Рамос: хотел поиграть в английской Премьер-лиге, всегда был поклонником турнира
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос признался, что хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
«Я хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Я всегда был поклонником этого чемпионата, за которым следят по всему миру, как и за Примерой. Я восхищаюсь ритмом английского турнира, интенсивностью и качеством его игроков. Но я всегда был счастлив в „Реале“ и никогда не думал о том, чтобы уехать», — приводит слова Рамоса La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Рамос на протяжении всей карьеры выступает в испанской Примере. Ранее защитник играл в составе «Севильи», а в 2005 году перешёл в мадридский «Реал». «Реал» набрал 5 очков в трёх матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Примеры.
Рамос: мечтаю в пятый раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
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