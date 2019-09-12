Ди Канио: Икарди в «ПСЖ», потому что это дом для недисциплинированных игроков

Экс-нападающий «Ювентуса», «Лацио», «Наполи» и «Милана» Паоло Ди Канио прокомментировал переход нападающего Мауро Икарди из «Интера» в «Пари Сен-Жермен».

«Серьёзно, зачем Анчелотти хотел видеть в «Наполи» кого-то вроде Икарди, который не может извиниться перед партнёрами по команде за слова жены-агента? Карло нужен изобретательный нападающий вроде Мертенса. А Мауро забивает голы только с линии ворот. В остальном он не способен ни на что, что должен делать современный нападающий. Я не сильно удивлён, что он перешёл в «ПСЖ», дом для недисциплинированных игроков», — приводит слова Ди Канио интернет-портал Goal.



«ПСЖ» арендовал Икарди до конца сезона-2019/20. Следующим летом у парижан будет право выкупа контракта форварда.



Икарди выступал за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей, а также отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. После прихода на тренерский мостик «нерадзурри» Антонио Конте клуб решил расстаться с Икарди.