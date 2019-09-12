Мэр Челнов: приложим усилия, чтобы праздник футбола состоялся в нашем городе

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в социальных сетях сообщил, что руководство города занимается вопросом проведения матча 1/16 финала с московским «Спартаком» на стадионе «КАМАЗ».
Ранее в СМИ сообщалось, что местная полиция выступает против проведения встречи на домашнем стадионе «КАМАЗа». Правоохранительные органы опасаются, что не справятся с обязанностями имеющимися у них силами во время проведения матча такого масштаба.
«Этим вопросом руководство города занимается. Дело не в какой-то особой позиции руководства МВД РТ и УВД города. Руководство МВД Республики Татарстан нас всегда поддерживает и помогает. Относительно высоких профессиональных качеств сотрудников МВД нашей республики у нас нет никаких сомнений, и они готовы выполнить любую задачу. Обеспечение высокого уровня общественной безопасности при проведении мероприятий международного уровня в г. Казани тому подтверждение. Дело в том, что необходимо на нашем стадионе «КАМАЗ» выполнить ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности граждан при проведении футбольного матча такого уровня. Этими вопросами мы сегодня совместно с УВД города и ФК «КАМАЗ» занимаемся. Приложим все усилия чтобы праздник футбола состоялся в нашем городе», — написал Магдеев в «Телеграме».
- 12 сентября 2019
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