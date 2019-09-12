Малосолов: Газзаева называют «псом», но никто не пишет заявления

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов выразил мнение, что его слова про экс-нападающего «Спартака» Луиса Адриано свойственны среде футбольных болельщиков и не должны преследоваться по закону.



«Фанаты «Спартака» часто оскорбляют Акинфеева, сравнивая его с птицей. Как на трибунах, так и в соцсетях называют Газзаева «псом», но никто же не пишет заявления в суд. А сейчас мы видим прецедент, после которого в дни дерби можно будет ежедневно открывать десятки тысяч подобных дел.



Взаимные оскорбления и демонстрация агрессивного поведения не закончатся – это, если не заниматься популизмом, а говорить реально — часть болельщицкой футбольной культуры. Так было 5-10-20 лет назад. Причём на центральных и вип-секторах лексика по отношению к главному сопернику ничуть не проще, чем на фан-трибуне. Потом не забывайте – футболисты часто ругаются матом и оскорбляют друг друга на поле. Если следовать логике «Спартака», необходимо возбуждать дела после каждого матча? Так мы и до шизофрении дойдём! Слушайте, я, безусловно, как болельщик ЦСКА не люблю «Спартак», но приписывать мне расизм – это уже перебор! Я очень уважаю Вагнера, Карвальо, Жо, любого другого «армейца» с тёмным цветом кожи. Нельзя же быть расистом избирательно, когда спартаковские темнокожие плохие, а «армейские» хорошие, не правда ли? У нас песня была: «Самый белый парень в ЦСКА – это Чиди Одиа», — сказал Малосолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.