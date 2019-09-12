Адвокат: Малосолов сравнил Адриано с символом Олимпийских игр в Бразилии

Иван Миронов, адвокат болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, прокомментировал заявление, которое «Спартак» подал на его подзащитного из-за слов про нападающего Луиса Адриано.



«Экспертиза по делу указывает исключительно на наличие признаков унижения человеческого достоинства по расовому признаку. Но данное обвинение в корне противоречит как традициям мирового спорта, так и непосредственно требованиям закона.



Ещё стоит обратить внимание на то, что за последние 50 лет существования Олимпийских игр символом состязаний становилось определённое животное. Например, в Мюнхене и на юношеских играх в Сингапуре спортсменов сравнивали с таксой и голубой собакой. Кроме этого на чемпионате мира–2018 символом стал волк в форме цветов российского флага. При этом надо отметить, что волк гораздо глупее обезьяны, считается вероломным, опасным и безжалостным животным, которое уничтожает себе подобных. Но ни в какую воспалённую голову не пришло, что данное сравнение унижает или оскорбляет честь и достоинство российских футболистов.



Также стоит отметить, что данный футболист является гражданином Бразилии. Символом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году являлась обезьяна. Получается, что Луис Адриано был сравнён с официальным национальным символом Олимпийских игр, и в этом наша прокуратура обнаружила состав правонарушения», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.