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Аршавин: Крала купили за 900 тыс., «Спартаку» продали за 12 млн. Резкий прогресс

Аршавин: Крала купили за 900 тыс., «Спартаку» продали за 12 млн. Резкий прогресс
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о подписании «Спартаком» полузащитника «Славии» Алекса Крала.

«Узнал, что его год назад купили за € 900 тыс., а в «Спартак» продали за € 12 млн. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Крал является воспитанником «Славии». За пражский клуб провёл около 30 матчей, стал автором одного забитого мяча, а также двух результативных передач. Также хавбек выступал за «Теплице». В составе сборной Чехии Крал принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Сумма трансфера футболиста в «Спартак» составила € 12 млн. Трансфер Крала стал вторым в списке самых дорогих продаж чешских клубов. Дороже из местного чемпионата уходил только Томаш Росицки: из «Спарты» — в дортмундскую «Боруссию» в январе 2001 года (€ 14,5 млн).

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