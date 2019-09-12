Орлов: «Зенит» явно возвращает Кокорина, это добавление к атаке
Известный телевизионный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном возвращении в «Зенит» форварда Александра Кокорина, который выйдет на волю 17 сентября.
«Я хочу сказать для болельщиков, что явно «Зенит» возвращает Кокорина. И сразу с ним будут вести переговоры. Я прочитал его интервью, он где-то сказал, что после того, как его перевели в этот лагерь, в Белгородскую область, там у него и тренажеры есть, он начал нагружать ногу. Говорит: «Ну теперь уже лучше, нога не болит». И он, конечно, будет готовиться. Как скоро выйдет? Я думаю, «Зенит» на него рассчитывает, и если он обретёт ту форму, которая была, то будет хорошим джокером для «Зенита», это добавление к атаке», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».
М. Кержаков: нормально примем Кокорина. А как должны его принять? Как вертухаи?
- 12 сентября 2019
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