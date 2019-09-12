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М. Кержаков: Малком пока никак себя не проявил

М. Кержаков: Малком пока никак себя не проявил
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Малкоме.

«Появился ли дисбаланс после появления Малкома? Ну он пока никак себя и не проявил ещё, недельку потренировался, получил повреждение, занимается по индивидуальной программе. Не могу представить, что может послужить поводом для перемен в коллективе. Я не был в «Зените», когда Халк переходил, поэтому сравнить не могу. Обстановка у нас сейчас шикарная», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата 22-летнего игрока, предположительно, составляет € 6,5 млн за сезон.

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