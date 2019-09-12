М. Кержаков: Малком пока никак себя не проявил

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о новичке сине-бело-голубых Малкоме.
«Появился ли дисбаланс после появления Малкома? Ну он пока никак себя и не проявил ещё, недельку потренировался, получил повреждение, занимается по индивидуальной программе. Не могу представить, что может послужить поводом для перемен в коллективе. Я не был в «Зените», когда Халк переходил, поэтому сравнить не могу. Обстановка у нас сейчас шикарная», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».
Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата 22-летнего игрока, предположительно, составляет € 6,5 млн за сезон.
- 13 сентября 2019
-
00:58
-
00:57
-
00:41
-
00:25
-
00:20
- 12 сентября 2019
-
23:57
-
23:48
-
23:29
-
23:17
-
23:17
-
23:00
-
22:56
-
22:49
-
22:38
-
22:27
-
22:13
-
22:02
-
21:55
-
21:52
-
21:34
-
21:25
-
21:09
-
20:48
-
20:46
-
20:39
-
20:29
-
20:09
-
19:32
-
19:05
-
18:53
-
18:42
-
18:37
-
18:35
-
18:16
-
18:12