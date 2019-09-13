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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
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Погба и Марсьяль не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером»

Погба и Марсьяль не помогут «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», сообщает Goal.com.

По словам главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера, команде в предстоящей встрече не помогут сразу два футболиста стартового состава – полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль. Оба игрока в настоящий момент восстанавливаются от повреждений.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Лестер» состоится завтра, 14 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

После четырёх туров «Манчестер Юнайтед», набрав 5 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Лестер» (8) располагается на третьей строчке.

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