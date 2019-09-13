Сёмин обратился к мальчику с причёской Ибрагимовича

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в своём «инстаграме» опубликовал видеообращение к мальчику из Сосновоборска по имени Прохор, у которого ранее возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
«Дорогой Прохор! Я Юрий Сёмин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждём в «Локомотиве». Удачи тебе, всё будет хорошо», — сказал Сёмин.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, конфликт вокруг Прохора возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику замечание из-за причёски. Руководство учебного заведения сочло неуместным то, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало его родителей. Взрослым предложили либо сменить причёску сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение. В итоге мать добилась, чтобы её сын ходил в школу в своём нынешнем образе.
- 13 сентября 2019
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