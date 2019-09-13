Варди: на тренировках был убеждён, что Канте специально теряет мяч

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился воспоминаниями об игре с бывшим полузащитником команды Н’Голо Канте, ныне выступающим за «Челси».



«Каким удовольствием было играть рядом с Н’Голо! Этого парня все обожают, и он фантастический футболист. Когда мы теряли мяч, где бы это ни происходило, бум – он появлялся и отбирал его. На тренировках ему это давалось настолько легко, что я был убеждён в том, что он специально терял мяч, чтобы насладиться дальнейшим отбором.



Однажды Канте сказал нам, что всерьёз рассматривает ежедневные пробежки до тренировочной базы. Так он собирался добавить себе беговых занятий. Мы были ошеломлены и убедили его не делать этого. После этого мы всегда выдыхали, когда видели, что он приехал на тренировку на своём «Мини Купере», — цитирует Варди L’Equipe.

Азар и Куртуа настаивают на том, чтобы «Реал» купил Канте