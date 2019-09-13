«Зенит» на своём поле обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 6-й минуте. В середине первой половины увеличить преимущество хозяев мог форвард Сердар Азмун, но иранец не сумел реализовать пенальти.

В начале второго тайма счёт сравнял хавбек «Арсенала» Кантемир Берхамов. На 66-й минуте сине-бело-голубых вывел вперёд нападающий Себастьян Дриусси, реализовав удар с 11-метровой отметки. В конце матча отличился полузащитник Олег Шатов.

«Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Арсенал» (13) занимает седьмое место.

В 10-м туре российского первенства сине-бело-голубые 21 сентября в Санкт-Петербурге примут казанский «Рубин», а «оружейники» на следующий день в Туле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.